Penuhi Ketentuan Berusaha, PR Fathiya Nur Salsabila Resmi Memperoleh Izin NPPBKC
jpnn.com, MALANG - PR Fathiya Nur Salsabila resmi memperoleh izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Bea Cukai Malang pada Kamis (8/10).
Pemberian izin dilakukan setelah setelah perusahaan memenuhi persyaratan administratif dan fisik yang ditetapkan.
Penerbitan izin ini didahului dengan pemaparan proses bisnis perusahaan di aula Bea Cukai Malang.
Dalam kegiatan tersebut, PR Fathiya Nur Salsabila memaparkan profil usaha, alur produksi, serta kesiapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan usaha di bidang hasil tembakau.
Pemaparan ini menjadi bagian dari proses penilaian kesiapan perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagai pengusaha barang kena cukai.
Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores menyampaikan pemenuhan persyaratan perizinan merupakan langkah penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mendorong pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi ketentuan cukai sejak awal agar kegiatan usaha dapat berjalan tertib, legal, dan bertanggung jawab,” ujar Johan dalam keterangannya, Kamis (29/10).
Melalui penerbitan NPPBKC ini, Bea Cukai Malang berharap pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan produksi secara legal serta memenuhi kewajiban di bidang cukai.
Bea Cukai Malang berharap pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan produksi secara legal serta memenuhi kewajiban di bidang cukai lewat penerbitan izin NPPBKC
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