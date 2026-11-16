Penuhi Seluruh Prosedur, PT Loji Karya Sentosa Kantongi Izin NPPBKC

jpnn.com, YOGYAKARTA - Bea Cukai Yogyakarta menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk PT Loji Karya Sentosa sebagai tempat penjualan eceran (TPE) minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Penerbitan izin diberikan pada Kamis (12/11), setelah perusahaan mengikuti dan memenuhi seluruh prosedur yang berlaku, mulai dari pemeriksaan berkas persyaratan, pemeriksaan lokasi, dan pemaparan proses bisnis.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta Riri Riani mengungkapkan NPPBKC merupakan izin wajib bagi pelaku usaha di bidang cukai, termasuk TPE MMEA.

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Kepemilikan NPPBKC menjadi bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai serta memastikan kegiatan usaha berjalan secara legal dan diawasi oleh Bea dan Cukai.

“Dengan diterbitkannya NPPBKC tersebut, PT Loji Karya Sentosa telah dapat menjalankan kegiatan penjualan MMEA secara resmi sesuai ketentuan di bidang cukai yang berlaku," kata Riri.

"Selain itu, sebagai TPE MMEA tentunya terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi secara berkala seperti laporan-laporan yang diserahkan kepada Bea Cukai Yogyakarta,” sambungnya.

Bea Cukai senantiasa terus memberikan asistensi kepada perusahaan barang kena cukai (BKC) yang baru memulai usahanya untuk memastikan bahwa para perusahaan memenuhi kewajibannya sehingga usahanya tetap berjalan dengan lancar. (jpnn)