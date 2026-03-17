Penukaran Uang untuk Lebaran Naik 85,4 persen

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah penukar uang rupiah pada momen Lebaran 2026 mencapai 1.076.282 orang hingga 13 Maret 2026.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Muh Anwar Bashori mengatakan penukaran uang ini meningkat sekitar 85,4 persen dibandingkan 2025 yang mencapai 580.496 orang.

“Animo masyarakat untuk menukarkan uang rupiah menjelang Idulfitri 2026 sangat tinggi,” kata Anwar Bashori dikutip Selasa (17/30.

Anwar mengatakan BI akan memperluas jangkauan layanan penukaran dengan meningkatkan jumlah titik layanan dari 5.202 layanan pada 2025, menjadi 9.294 layanan pada 2026.

“Sehingga akses masyarakat terhadap layanan penukaran makin luas dan mudah,” kata dia.

Menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil sangat besar pada momen menjelang Lebaran 2026 ini.

Karena itu, BI pada 16-17 Maret 2026 menyelenggarakan layanan penukaran tambahan "SERAMBI Peduli Mudik" di 55 layanan di seluruh Indonesia.

Layanan tambahan itu, menurut dia, berfokus pada lokasi arus mudik, seperti bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, dan rest area. Total kuota layanan tambahan tersebut mencapai sekitar 11.900 paket penukaran.