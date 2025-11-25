Penulis Chichi Sukardjo Luncurkan Program Self-Healing dan Asmaul Husna

jpnn.com, JAKARTA - Penulis produktif sekaligus Konselor Psikologi berbasis Asmaul Husna, Chichi Sukardjo, resmi meluncurkan program dan buku terbarunya bertajuk “Tetap Hidup Walau Dengan Luka: Sebuah Ruang Pulih Berbasis Asmaul Husna dan Self-Coaching”.

Chichi menuturkan bahwa setiap manusia memiliki luka, tetapi Allah memberikan jalan pulih melalui Asmaul Husna sebagaimana disebutkan dalam QS Al-A'raf (7): 180.

“Dengan satu menit napas Asmaul Husna, kita belajar bersandar, berdamai, dan tetap berjalan meski pelan,” kata Chichi, Senin (24/11).

Chichi lantas memperkenalkan tiga buku utama yang menjadi pilar program self-healing berbasis Asmaul Husna dan self-coaching.

Masing-masing adalah Self Coaching GREAT yang berisi panduan agar seseorang mampu menjadi sahabat terbaik bagi dirinya sendiri.

Buku Bahagia Dengan Stres, yang mengajak pembaca menemukan makna di balik tekanan hidup melalui QS Al-Insyirah. Juga buku 1st Aid Asmaul Husna, sebuah pendekatan pertolongan pertama psikologis dan spiritual melalui teknik Napas 1 Menit Asmaul Husna.

Peluncuran buku ini juga menjadi bagian dari komitmen sosial Chichi Sukardjo. Seluruh keuntungan penjualan buku didedikasikan untuk mendukung guru honorer, peremajaan laptop dan komputer siswa, serta kebutuhan sarana belajar di Desa Pulukan (Bali) dan Desa Burungayun (Garut, Jawa Barat).

“Keuntungan dari penjualan buku didedikasikan untuk itu,” tegasnya.