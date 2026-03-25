Penumpang di Bandara Angkasa Pura Indonesia Naik, Okupansi Pesawat Tembus 87,9 Persen

jpnn.com, PALEMBANG - Pergerakan penumpang di bandara yang dikelola Angkasa Pura Indonesia pada periode mudik lebaran mencatatkan pertumbuhan signifikan pada 24 Maret 2026.

Berdasarkan laporan update final posko monitoring, jumlah penumpang harian tumbuh 24,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Hingga penutupan data pada pukul 23.33 WIB tercatat sebanyak 12.846 penumpang melakukan perjalanan, naik dari angka 10.317 pada tahun lalu.

Tingkat pemulihan penumpang kini telah menyentuh angka 88,1 persen.

Peningkatan ini juga diikuti oleh pergerakan pesawat yang mencapai 80 pergerakan atau tumbuh 33,3 persen dibandingkan 2025, yang hanya 60 pergerakan.

Meski demikian, sektor kargo mengalami kontraksi sebesar -52,9 persen dengan realisasi 3,9 ton dibandingkan 8,3 ton di tahun sebelumnya.

Data menunjukkan sektor domestik masih menjadi tulang punggung utama dengan rincian sebagai berikut:

Domestik: 12.261 penumpang (76 pergerakan pesawat).

Internasional: 585 penumpang (4 pergerakan pesawat).

Dari sisi pangsa pasar maskapai (market share), Super Air Jet (IU) memimpin klasemen baik dari jumlah penumpang 33,3 persen maupun frekuensi penerbangan 32,5 persen, diikuti oleh Citilink (QG), Garuda Indonesia (GA), Lion Air (JT) dan Batik Air (ID).