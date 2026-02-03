Penumpang KAI Bandara Tembus 598 Ribu Pada Januari 2026
jpnn.com, JAKARTA - PT Railink (KAI Bandara) mencatat sepanjang Januari 2026, total penumpang mencapai 598 ribu orang.
Pertumbuhan jumlah penumpang pada Januari 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya meningkat 1,87 persen.
Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho mengatakan pada Januari 2025 yang sebanyak 587 ribu penumpang.
“Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap layanan KAI Bandara sebagai moda transportasi yang andal, tepat waktu, dan terintegrasi,” ungkap Porwanto dikutip, Selasa (3/2).
Dia menyampaikan pencapaian tersebut menjadi indikator positif atas konsistensi peningkatan kualitas layanan perusahaan.
Ke depan, KAI Bandara akan terus memperkuat layanan melalui peningkatan operasional, digitalisasi layanan, serta integrasi antarmoda guna mendukung mobilitas masyarakat yang makin tinggi.
Di wilayah Medan, layanan KA Srilelawangsa mencatat total penumpang sebanyak 358 ribu orang pada Januari 2026, naik sebesar 0,37 persen dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 357 ribu penumpang.
Jumlah tersebut berasal dari layanan relasi Medan–Kualanamu sebanyak 137 ribu penumpang dan Medan–Binjai sebanyak 220 ribu penumpang.
PT Railink (KAI Bandara) mencatat sepanjang Januari 2026, total penumpang mencapai 598 ribu orang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Segera Pesan Tiket Kereta Api Lebaran 2026 Antisipasi Lonjakan
- Angkutan Kontainer KAI Logistik Tumbuh, Capai 2,5 Juta Ton
- Pengumuman Bagi Pemudik, Tiket Kereta Api Lebaran Sudah Bisa Dipesan Mulai 25 Januari
- Hari Ini Ada 11 Kereta Api Batal Berangkat, 9 Gambir, 2 Pasar Senen
- KAI Batalkan 85 Perjalanan Kereta Api & 16 KA Barang
- KAI Batalkan 38 Perjalanan KA, Begini Cara Untuk Refund Tiket