Penumpang KMP Cemerlang 55 Terjatuh di Perairan Gilimanuk, Basarnas Bergerak Lakukan Pencarian

jpnn.com - DENPASAR - Seorang penumpang Kapal Motor Penumpang (KMP) Cemerlang 55 dikabarkan terjatuh di sekitar perairan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada Minggu (27/9) malam.

Korban diketahui bernama Rizki Firmansyah (23), warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Informasi kejadian diterima Kantor Basarnas Bali pada Senin (28/9), pukul 05.20 WITA dari SROP Gilimanuk Komang Sumerta.

Saat ini, personel Kantor Basarnas Bali melakukan pencarian terhadap penumpang tersebut.

"Pada pukul 07.15 WITA, Rigid Inflatable Boat (RIB) Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana bergerak melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian," kata Kepala Kantor Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya dalam keterangan di Denpasar, Senin (28/9).

Dia menjelaskan bahwa saat kejadian, salah satu penumpang melihat Rizki sekitar pukul 18.50 WITA tercebur ke perairan di sekitar buoy merah Pelabuhan Gilimanuk.

Penumpang tersebut kemudian menghubungi KMP Gilimanuk yang saat itu melintas di sekitar lokasi untuk meminta bantuan melakukan pertolongan.

Selanjutnya, sekitar pukul 19.05 WITA, KMP Gilimanuk melaporkan bahwa pencarian di posisi tersebut belum menemukan korban.

Berdasarkan laporan tersebut, Basarnas Bali pada pukul 06.00 WITA mengerahkan tujuh personel menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.