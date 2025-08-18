Penumpang KMP Mufidah Diduga Jatuh di Perairan Selat Sunda

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Pencarian penumpang yang diduga jatuh dari KMP Mufidah oleh Tim SAR di perairan Selat Sunda, wilayah Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu (17/8) belum membuahkan hasil.

Kepala Pos SAR Bakauheni Rezie Kuswara di Lampung Selatan, Senin, mengatakan pihaknya menerima laporan dari Kapten KMP Mufidah, bernama Riska Budiala pada Senin (18/8) pukul 08.45 WIB terkait insiden tersebut.

“Setelah menerima laporan tadi pagi tim SAR langsung melakukan pencarian terhadap korban diduga terjatuh dari KMP Mufidah bernama Primo Lumbantoruan warga Kelurahan Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,” kata dia.

Dia menjelaskan kejadian tersebut bermula pada Minggu (17/8) sekitar pukul 18.00 WIB, Bus Limbersa dengan tujuan Karawang, Jawa Barat, yang ditumpangi korban dan keluarga diangkut KMP Mufidah.

Kemudian, kata dia, sekitar pukul 18.30 WIB atau 30 menit setelah kapal lepas sandar dan hendak berangkat menuju Pelabuhan Merak, keluarga tersebut mulai menyadari bahwa salah satu anggota keluarganya ada yang hilang dan sudah berusaha mencari di dalam area kapal, tetapi tidak ditemukan.

“Akhirnya keluarga tersebut melaporkan kepada pihak kapal bahwa salah satu anggota keluarganya hilang. Kru kapal berusaha mencari ke semua ruangan tetapi masih tidak ditemukan. Setelah dilakukan pengecekan CCTV, terlihat di bagian lambung sebelah kanan kapal ada seseorang yang melompat dari atas kapal,” ujarnya.

Dia mengatakan setelah sandar di Dermaga Merak, KMP Mufidah melaporkan kejadian tersebut kepada DTC Merak dan KSPO setempat pada pukul 03.20 WIB.

“Setelah dilakukan pengecekan ulang CCTV oleh petugas terkait dan berdasarkan lama waktu layar kemungkinan korban jatuh di area perairan Bakauheni. selanjutnya pada Senin pukul 08.45 WIB informasi tersebut diteruskan kepada Basarnas Lampung melalui Pos SAR Bakauheni dan langsung melakukan pencarian,” ucapnya.(antara/jpnn)