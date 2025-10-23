Penumpang Pesawat di Batam Sembunyikan Sabu-Sabu dalam Perut, Begini Ceritanya

jpnn.com - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu 100 gram yang disembunyikan di dalam perut oleh penumpang pesawat di Bandara Hang Nadim Batam.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri AKBP Ruslaeni mengatakan pelaku berjumlah satu orang berinisial AL alias Dul.

"Ini modus lama yang kembali marak dilakukan oleh para bandar narkoba, mereka menyelundupkan narkoba di dalam tubuhnya," kata Ruslaeni, Rabu (22/10/2025).

Penyelundupan 100 gram sabu-sabu itu berhasil dideteksi oleh petugas pada Jumat (17/10) pagi di Terminal keberangkatan A9 Bandara Hang Nadim Batam.

Pelaku Dul merupakan warga Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dicurigai oleh petugas karena memperlihatkan perilaku yang tidak normal.

Karena kecurigaan itu, petugas lalu menginterogasi pelaku dan mengaku bahwa telah menyimpan sabu-sabu di dalam perutnya.

"Petugas lalu membawa pelaku ke RS Bhayangkara untuk dilakukan rontgen di radiologi. Hasilnya menunjukkan ada dua buah kapsul di dalam perutnya," ujar Ruslaeni.

Dua kapsul berisi sabu seberat 100 gram itu dimasukkan melalui anus.