Penundaan Piala Asia 2027 Tak Bikin Timnas Indonesia Menganggur, Apa Rencana PSSI?

jpnn.com - Penundaan Piala Asia 2027 ternyata tidak membuat PSSI khawatir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru menganggap perubahan jadwal turnamen tersebut sebagai keuntungan bagi Timnas Indonesia.

Menurut Erick, skuad Garuda tetap memiliki agenda pertandingan meski turnamen diundur hingga akhir 2027. Masih ada FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan tim asuhan John Herdman.

"Ya, itu kesepakatan semua negara, kami harus mengikuti. Kalau saya, (keputusan) itu menguntungkan Indonesia," kata Erick kepada awak media.

Erick menyebut FIFA Matchday Maret dan Juni 2027 bisa menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk meningkatkan performa melalui laga uji coba.

Setelah itu, Jay Idzes dan kawan-kawan juga akan menjalani kualifikasi Piala Dunia pada September, Oktober, dan November 2027. Rangkaian pertandingan tersebut membuat Timnas Indonesia tetap memiliki kesempatan menjaga ritme sebelum tampil di Piala Asia.

"Dengan itu persiapan kita lebih panjang. Ada bulan Maret dan Juni untuk bisa meningkatkan performa tim apalagi ditambah nanti di bulan September sudah ada kualifikasi Piala Dunia, Oktober, November, jadi timnya benar-benar full gear, tidak terpotong terus berhenti," lanjutnya.

Sebelumnya, penundaan Piala Asia 2027 diumumkan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Turnamen yang semula berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 kini diundur menjadi 23 Desember 2027 sampai 21 Januari 2028.

Keputusan tersebut diambil setelah AFC berdiskusi dengan Panitia Penyelenggara Lokal (LOC) dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF). Faktor keselamatan di tengah situasi geopolitik Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan utama.