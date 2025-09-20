Penunjukkan Erick Thohir Membuktikan Pemerintah Serius Benahi Kepemudaan dan Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Penunjukan Erick Thohir oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) membawa angin segar bagi dunia olahraga nasional.

Sejumlah pihak menilai penunjukan Erick bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan olahraga nasional.

Rekam jejak dan jaringan luas Erick bisa memberi dorongan signifikan bagi pembinaan olahraga Indonesia, meski tantangan besar juga menanti.

Pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah menilai Erick Thohir punya keunggulan karena tidak asing dengan dunia olahraga. Ia pernah mengurus basket, sepak bola, hingga Asian Games.

“Dengan pengalaman itu, seharusnya adaptasi tidak akan lama dibandingkan orang yang buta pengetahuan olahraga,” jelas Erwin di Jakarta, Kamis (18/9).

Selain itu, koneksi internasional Erick dinilai menjadi nilai tambah untuk mendorong prestasi olahraga Indonesia di level global.

Namun, Erwin mengingatkan adanya beberapa catatan. Erick selama ini lebih sering terlibat di basket dan sepak bola, sehingga harus memastikan perhatian adil kepada cabang olahraga lain.

“Tantangan lain adalah bagaimana ia bisa membagi perhatian sebagai Ketum PSSI dengan tanggung jawab barunya di Kemenpora,” ujarnya.