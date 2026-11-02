Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan

jpnn.com, JAKARTA - PT PAM Jaya turut berupaya menekan laju penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta.

Masifnya penggunaan air perpipaan yang dikembangkan PAM Jaya dinilai turut berkontribusi dalam memperlambat fenomena penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan perkembangan tersebut terlihat dari hasil penelitian Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI yang membandingkan kondisi Jakarta pada rentang 2018 hingga 2025.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, area yang sebelumnya menunjukkan indikasi penurunan muka tanah secara signifikan mulai berkurang.

Perubahan itu ditandai dengan semakin meluasnya area berwarna hijau di sisi selatan Jakarta pada peta penelitian.

Sementara area berwarna merah di sisi utara Jakarta mulai berubah menjadi warna kuning, menggambarkan kondisi penurunan muka tanah semakin menyusut.

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Arief menjelaskan perubahan tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan air perpipaan oleh masyarakat.

Dengan tersedianya layanan air bersih melalui jaringan pipa, ketergantungan warga terhadap pengambilan air tanah diharapkan semakin berkurang.