Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan
jpnn.com, JAKARTA - PT PAM Jaya turut berupaya menekan laju penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta.
Masifnya penggunaan air perpipaan yang dikembangkan PAM Jaya dinilai turut berkontribusi dalam memperlambat fenomena penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan perkembangan tersebut terlihat dari hasil penelitian Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI yang membandingkan kondisi Jakarta pada rentang 2018 hingga 2025.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, area yang sebelumnya menunjukkan indikasi penurunan muka tanah secara signifikan mulai berkurang.
Perubahan itu ditandai dengan semakin meluasnya area berwarna hijau di sisi selatan Jakarta pada peta penelitian.
Sementara area berwarna merah di sisi utara Jakarta mulai berubah menjadi warna kuning, menggambarkan kondisi penurunan muka tanah semakin menyusut.
Arief menjelaskan perubahan tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan air perpipaan oleh masyarakat.
Dengan tersedianya layanan air bersih melalui jaringan pipa, ketergantungan warga terhadap pengambilan air tanah diharapkan semakin berkurang.
PAM Jaya dinilai turut berkontribusi dalam memperlambat fenomena penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dayat El Kembali Salurkan Bantuan Air Bersih, Kali Ini untuk Warga di Kotabaru
- Bea Cukai Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Karhutla di Kalteng
- BNPPDT Petakan Masalah Perbatasan, Air Bersih Jadi Prioritas
- Tiga Wilayah Terima Bantuan Air Bersih dari Relawan Pertamina Peduli RU Plaju
- Dayat El Hadirkan Bantuan Air Bersih bagi Masyarakat Tanah Laut
- Warga Kesulitan Akses Air Bersih, Bupati TTS Mengadu ke Menhan Sjafrie