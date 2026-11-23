jpnn.com, YOGYAKARTA - Duo blues pop asal Yogyakarta, Ruzan & Vita, konsisten menjadikan musik sebagai cara untuk mengabadikan perjalanan.

Melalui video musik terbaru berjudul Bernyanyilah Denganku, Ruzan & Vita menghadirkan sebuah karya spesial yang menjadi penutup dari rangkaian perjalanan album Pesta Rock N Roll.

Berbeda dari video musik pada umumnya, Bernyanyilah Denganku dikemas dalam format dokumenter yang merekam perjalanan personal Ruzan dan Vita sebagai pasangan sekaligus rekan bermusik.

Video tersebut membawa penonton menyusuri kisah Ruzan & Vita sejak pertama kali berkenalan, mulai membangun kedekatan, menemukan kecocokan melalui musik, hingga memutuskan untuk menikah dan melangkah bersama dalam perjalanan karier musik yang lebih serius.

Bukan sekadar kisah tentang dua orang yang jatuh cinta, video itu juga memperlihatkan bagaimana musik tumbuh menjadi bagian penting dalam kehidupan.

Dari proses kreatif, perjalanan bermusik, berbagai momen di balik panggung, hingga kesempatan tampil di panggung-panggung yang lebih besar, semuanya menjadi potongan cerita yang membentuk perjalanan Ruzan & Vita hingga hari ini.

Melalui dokumentasi personal, arsip perjalanan, serta berbagai momen yang mungkin sebelumnya hanya tersimpan sebagai kenangan, Bernyanyilah Denganku mengajak penonton melihat sisi lain Ruzan & Vita yang lebih dekat dan apa adanya.

Sebuah perjalanan tentang cinta, komitmen, mimpi, dan keberanian untuk tumbuh bersama.