Penutup Kemeriahan Hammersonic 2026, Permohonan Maaf dan Janji Melanjutkan
jpnn.com, JAKARTA - Festival musik keras, Hammersonic Festival 2026 berlangsung meriah dan penuh ingar bingar di NICE, PIK 2, Jakarta pada 2-3 Mei 2026.
Meski sempat diwarnai penyesuaian line up dan tiket, festival yang dipromotori Ravel Entertainment itu tetap dipadati oleh ribuan Hammerhead, sebutan penonton Hammersonic.
Pada malam penutup Hammersonic 2026, CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy dan para tim naik panggung untuk memberi beberapa pernyataan.
Pertama, Ravel Entertainment menyampaikan permohonan maaf atas penyesuaian line up dan harga tiket di Hammersonic 2026.
Sebab, beberapa band bintang tamu dari luar negeri batal hadir karena perubahan geopolitik dan konflik Timur Tengah.
"Saya beserta semua tim yang ada di sini, dari hati yang paling dalam, meminta maaf kalau ada, kurang-kurang untuk tahun ini," kata Ravel Junardy di NICE PIK2, Jakarta pada Minggu (3/5) malam.
Promotor yang sukses membawa Green Day hingga Slipknot ke Indonesia itu meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan perayaan satu dekade Hammersonic.
Ravel Junardy kemudian berjanji bakal tetap melanjutkan Hammersonic untuk para pencinta musik keras.
