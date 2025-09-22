Penutupan Allianz MoveNow Camp 2025 Tinggalkan Kesan Mendalam

jpnn.com - Program pengembangan bakat sepak bola bertajuk Allianz MoveNow Camp – Indonesia Edition 2025 resmi berakhir di CIBIS Park, Jakarta Selatan, Minggu (21/9/2025).

Selama dua hari, sebanyak 30 remaja berusia 14–16 tahun mendapat pengalaman intensif layaknya pemain profesional, lengkap dengan sesi latihan, fun match, hingga pembekalan literasi finansial.

Momen penutupan berlangsung meriah dengan latihan bersama Coach Fakhri Husaini, dilanjutkan laga persahabatan yang dipimpin kapten Timnas putri Indonesia Shafira Ika Putri serta rekannya Rihla Nuer Aulia.

Kehadiran keduanya memberi semangat tambahan bagi peserta, terutama enam remaja putri yang tahun ini ikut ambil bagian.

Pembukaan Allianz MoveNow Camp. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

"Sepak bola itu inklusif. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, punya kesempatan untuk berkembang," ujar Amelia Hartanto, Head of Brand & Digital Marketing Communication Allianz Indonesia.

Shafira Ika menilai inisiatif ini sebagai langkah penting membuka jalan lebih luas bagi pesepak bola perempuan.

"Dahulu jarang ada program seperti ini. Sekarang semakin banyak perempuan yang semangat mengembangkan diri, baik fisik maupun mental," kata kapten Timnas putri tersebut.