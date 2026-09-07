Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang, 624 Penerbangan Tertunda

jpnn.com - TANGERANG - Penutupan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, diperpanjang sampai Senin 7 September 2026 pukul 18.00 WIB. PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports selaku pengelola utama Bandara Soetta mencatat 624 penerbangan di bandara itu masih tertunda dampak abu vulkanis erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Assistant Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 461 rute domestik, 156 rute internasional, serta tujuh penerbangan kargo. Rencana penerbangan ini diperkirakan melibatkan sekitar 75.236 penumpang.

"Rencana jumlah penumpangnya sekitar 75.236 orang, namun sebagaimana kita sama-sama sudah ketahui bahwa dari NOTAM terakhir, telah diputuskan bahwa penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta ini sampai dengan pukul 18.00 WIB," katanya di Tangerang, Senin (7/9).

Menurut dia, pergerakan penerbangan di Bandara Soetta hingga kini masih dalam pemantauan dan penutupan sementara berdasarkan NOTAM yang diperpanjang hingga pukul 18.00 WIB.

"Kami sudah terinformasi bahwa maskapai sudah menyampaikan kepada calon penumpangnya, bahkan Garuda sudah melakukan pengumuman, sudah menyampaikan announcement bahwa hari ini mereka tidak beroperasi. Kemudian dari maskapai lain pun saya kira sudah melakukan komunikasi yang sama dengan semua calon penumpangnya," paparnya.

Dia menambahkan bahwa akibat penutupan sementara ini, seluruh jadwal keberangkatan belum dapat dipastikan. Pasalnya, otoritas bandara memastikan keselamatan dan keamanan (safety and security) menjadi prioritas sebelum bandara diizinkan beroperasi kembali.

"Sebagai bentuk mitigasi dan untuk mengurai kepadatan penumpang yang telanjur berada di area bandara (Terminal 1, 2, dan 3), manajemen Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Soekarno-Hatta telah menyiapkan armada bus khusus," tuturnya.

Yudis menjelaskan layanan bus gratis ini disediakan bagi penumpang yang ingin mengalihkan perjalanannya via darat menuju Yogyakarta, Solo, Semarang dan Surabaya (Joglosemar & Surabaya).