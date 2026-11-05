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Penyadapan Beneficial

Oleh: Dahlan Iskan

Penyadapan Beneficial
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Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Dalam kasus penyadapan nan viral dua hari terakhir ini, pertanyaan wartawan yang kelihatannya lugu tetapi justru terasa lucu ialah: apakah Wapres Gibran termasuk yang disadap?

Mungkin, si wartawan, yang begitu lugunya, tidak pernah mengenal teori konspirasi: bahwa menurut teori itu penyadapan dilakukan untuk mengintai lawan-lawan politik Keluarga Solo –termasuk Mas Gibran di dalamnya.

Pertanyaan itu memang diajukan ke Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelum daftar siapa saja yang disadap beredar di medsos. Jadi, pertanyaan itu benar-benar lugu tetapi lucu.

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Prof Yusril sampai tertawa agak lama sebelum bisa menjawab, ''saya tidak tahu''.

Saya mengikuti beberapa kanal TikTok live kemarin malam. Salah satunya yang dipandu Hasbi Center.

Yang bergabung di live itu lebih 1.000 orang. Siapa pun boleh bicara. Salah satunya beridentitas kopral –pasti bukan nama sebenarnya.

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Pembahasan di situ sudah mengarah pasti: penyadapan itu didalangi Jokowi –mantan Presiden Indonesia dua periode yang digantikan Prabowo Subianto.

Meski itu teori konspirasi, tetapi mewakili perasaan banyak orang –yang hanya di pikirannya menyebut nama Jokowi tetapi di lisannya terkunci –karena takut kena pasal fitnah. Tidak mudah membuktikan itu.

Pertanyaan wartawan yang kelihatannya lugu tetapi justru terasa lucu adalah: apakah Wapres Gibran termasuk yang disadap?

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