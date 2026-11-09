Penyadapan Ilegal: Anomali Target dan Anatomi Kekuasaan
Oleh: Yoga Duwarto - Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
jpnn.com -
Saat ini, dinamika politik dan identitas Indonesia negara hukum berada dalam fase penting transisi kekuasaan.
Penyidikan intensif penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS) dalam koordinasi Jenderal Polisi Lystio Sigit Prabowo (mantan Kapolri/Kepala Staf Kepresiden) membuka persoalan yang jauh lebih luas, selain pelanggaran prosedur penyadapan.
Pertanyaan substansial dari penyadapan ilegal khususnya terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam periode 2025-Oktober 2026: bagaimana instrumen pengawasan negara, siapa yang memiliki akses, dan untuk kepentingan siapa informasi penyadapan tersebut.
Penetapan 4 (empat) tersangka jenderal kepolisian disertai penghapusan berkas hasil penyadapan bukan hanya sekedar penyimpangan teknis, juga menyentuh aspek pengawasan internal, pertanggungjawaban kewenangan, dan integritas pengelolaan informasi negara.
Identifikasi Target
Hasil penyidikan Bareskrim, Presiden Prabowo Subianto adalah target puncak penyadapan selain pejabat negara, tokoh politik, wartawan senior, tokoh Ormas/LSM/NGO hingga pengusaha.
Mengutip data dari dialog podcast, identifikasi target penyadapan lebih dari 6.000 nomor telepon
Hasil penyidikan Bareskrim, Presiden Prabowo adalah target puncak penyadapan selain pejabat negara, tokoh politik, wartawan senior, tokoh Ormas/LSM/NGO.
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