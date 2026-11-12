Penyadapan Prabowo Terbongkar Gegara Perintah Bubarkan WAG
jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terbongkar setelah muncul perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data penyadapan.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11)
Suyudi menjelaskan perkara tersebut terjadi pada kurun 2025 hingga 2026.
Saat itu, Ahrie Sonta (AS) yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring. diduga memerintahkan penyadapan secara lisan.
Perintah tersebut diduga tidak dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
"Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Suyudi.
Persoalan ini kemudian berkembang pada Oktober 2026.
AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp (WAG) yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan kasus dugaan penyadapan Prabowo terbongkar setelah...
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