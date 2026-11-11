Penyadapan Presiden: Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak dengan Hormat
jpnn.com - JAKARTA - Irjen Ahrie Sonta kena sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Hal itu sebagai buntut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan beberapa pihak lainnya.
Keputusan itu diketahui setelah Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menuntaskan sidang terkait Irjen AS, Selasa (10/11).
"Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.
Selain sanksi administratif, AS juga dijatuhi sanksi etika, yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Isir mengatakan, AS diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” katanya.
Atas perbuatannya, AS disangkakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Irjen Ahrie Sonta dipecat, lalu banding. Bagaimana dengan pati Polri lainnya, yakni LSP, EH, dan SU?
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