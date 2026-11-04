Penyadapan Presiden Prabowo Disorot, Ferdinand dan Pangi Singgung Dugaan Makar

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Pengacara Ferdinand Hutahaean dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai kasus tersebut perlu didalami lebih jauh karena diduga berkaitan dengan upaya makar terhadap presiden maupun pemerintah.

Ferdinand menilai dugaan penyadapan tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pelanggaran akses ilegal atau illegal access. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penyadapan serta pihak-pihak yang diduga menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

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"Tadi saya mendengar konferensi persnya hanya menggunakan illegal access ya, padahal sebetulnya ini kan harus diselidiki lebih jauh," kata Ferdinand kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai dugaan penyadapan tersebut dapat mengarah pada perbuatan makar terhadap presiden maupun pemerintah. Ferdinand bahkan menyebut kasus itu sebagai permulaan perencanaan makar.

"Saya melihatnya bahwa ini adalah adanya upaya perbuatan makar, makar kepada presiden maupun makar kepada pemerintah. Dan bagi saya, ini adalah permulaan perencanaan makar," tambahnya.

Ferdinand meminta agar penyidik tidak berhenti pada dugaan pelanggaran akses ilegal. Ia menegaskan perlunya penelusuran terhadap pihak yang menggunakan maupun menerima informasi hasil penyadapan tersebut.

"Apakah ada yang memanfaatkan informasi atau yang menerima informasi dari illegal tapping yang mereka lakukan? Itu kan harus diselidiki Polri. Jadi, jangan melihatnya hanya sebagai perbuatan biasa, illegal access biasa, ya. Illegal access terus mengenakan Undang-Undang ITE saja," ujar Ferdinand.