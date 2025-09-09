Penyakit Lama Timnas Indonesia Kambuh, Kuasai Permainan, tetapi Minim Ancaman

jpnn.com - Timnas Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah menjelang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda tercatat hanya meraih satu kemenangan dari dua pertandingan FIFA Matchday.

Tim peringkat ke-118 dunia tersebut berpesta gol melawan Taiwan dengan skor 6-0. Namun, hasil positif tersebut tidak berlanjut setelah Jay Idzes dan kolega imbang 0-0 melawan Lebanon.

Menguasai Permainan Tanpa Ancaman

Melansir laman Lapangbola, Timnas Indonesia sejatinya memegang kendali permainan dengan penguasaan bola mencapai 81%, berbanding 19% milik Lebanon

Akurasi passing penggawa Garuda juga tinggi, mencapai 88% dari 700 operan yang dilakukan.

Meski demikian, kekurangan Indonesia terlihat pada pengambilan keputusan saat menendang ke arah gawang.

Dari sembilan percobaan, Miliano Jonathans dan kolega minim mengarahkan tendangan tepat sasaran.

Evaluasi dari Patrick Kluivert

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai anak asuhnya kesulitan menghadapi pemain Lebanon yang cenderung bermain defensif.