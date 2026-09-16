Penyaluran BBM di Makassar dan Sekitarnya Berjalan Kondusif, Pertamina Imbau Hal Ini

jpnn.com, MAKASSAR - Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Okky Aditya Wibowo mengatakan kondisi SPBU di Makassar dan wilayah sekitar saat ini menunjukkan perkembangan yang lebih kondusif.

Aktivitas pengisian BBM di SPBU berjalan dengan lebih tertib dan antrean kendaraan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi bersama berbagai pihak di lapangan.

"Kondisi penyaluran BBM di Makassar, Gowa, Takalar dan Maros saat ini sudah lebih kondusif. Ini tentu merupakan hasil kerja bersama antara Pertamina, pemerintah daerah, dan APH yang terus berkoordinasi dan melakukan pemantauan di lapangan," ujar Okky.

Okky menambahkan, Pertamina tidak hanya melakukan pemantauan di SPBU, tetapi juga memastikan penyaluran BBM ke lembaga penyalur terus berjalan secara berkelanjutan.

Distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

"Dari sisi Pertamina, kami terus berupaya menjaga agar penyaluran BBM berjalan secara berkelanjutan. Distribusi ke lembaga penyalur terus kami lakukan dan kondisi di lapangan terus kami monitor. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan APH apabila terdapat dinamika dalam penyaluran," tambah Okky.

Pertamina mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan APH yang bersama-sama menjaga ketertiban di sekitar SPBU.