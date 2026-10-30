menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Penyaluran Kredit Program Pemerintah Capai Rp2.440 Triliun hingga Oktober 2026

Penyaluran Kredit Program Pemerintah Capai Rp2.440 Triliun hingga Oktober 2026

Penyaluran Kredit Program Pemerintah Capai Rp2.440 Triliun hingga Oktober 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Foto: JPNN.com

jpnn.com - Penyaluran Kredit Program Pemerintah secara kumulatif tercatat telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Terlebih, Indonesia saat ini tercatat memiliki 56,7 juta UMKM dengan 96,7 persen di antaranya merupakan usaha mikro yang membukukan penjualan tahunan hingga Rp2 miliar.

Baca Juga:

Untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah kini menghimpun lima instrumen ke dalam satu kerangka kebijakan.

Kelima instrumen tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang kini memasuki tahap peluncuran.

“Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10).

Baca Juga:

Pengalaman KUR dinilai membuktikan langkah perluasan akses pembiayaan dapat berjalan seiring dengan tata kelola dan kualitas kredit yang tetap terjaga.

Hal tersebut ditopang oleh Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta jalur graduasi yang membantu debitur berkembang dari KUR super mikro ke KUR mikro, KUR kecil, hingga ke tahap kredit komersial.

Penyaluran Kredit Program Pemerintah secara kumulatif tercatat telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI