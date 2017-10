Penyanyi ini Rela jadi Backing Singer untuk Audy Item

Audy Item. Foto dok JPG/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Terry memberikan dukungan untuk Audy Item yang baru saja merilis album teranyarnya The Best Audy17.

Dukungan itu Terry berikan lewat akun Instagram miliknya dengan memberikan selamat kepada Audy.

“Untuk teteh Audy Uwais selamat untuk album terbarunya. Sukses terus pokoknya, she is one of the best singer in Indonesia,” ucapnya.

Menariknya, dalam video dukungan tersebut, wanita yang baru menikah ini melontarkan pertanyaan apakah Audy masih membutuhkan backing vokal atau tidak.

“Satu pertanyaan dari Terry masih butuh backing vokal atau engga teteh?,” tanyanya.

Pertanyaan tersebut kembali dipertegas di kolom caption.

“Teteh please satu panggung tapi aku jadi background singer lagi yahhhhh @audyitem. Sukses terus ya teteh sayang,” tulisnya.

Pelantun lagu Menangis Semalam ini lantas membalas postingan Terry dengan mengucapkan terima kasih.(zul/pojoksatu/jpnn)