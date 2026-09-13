Penyanyi Kanaya Whu Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Berduka

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang penyanyi wanita, Kanaya Whulan atau karib disapa Kanaya Whu.

Kanaya Whu dikenal publik karena suara merdunya saat membawakan lagu-lagu ciptaan Dedi Mulyadi dalam berbagai kegiatan budaya.

Salah satu penampilannya adalah saat mengisi kegiatan HUT ke-81 RI yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di Gedung Sate.

Kanaya Whu juga dikenal sebagai bagian dari grup Emka 9 atau MK9 besutan Dedi Mulyadi.

Melalui akun miliknya Instagram, Dedi Mulyadi mengatakan Kanaya Whu mengembuskan napas terakhir di RS Hasan Sadikin Bandung pada Minggu (13/9/2026), seusai berjuang melawan penyakit kanker.

"Kami menyampaikan berita duka telah meninggal dunia, saudari kita, sahabat kita, Teh Kanaya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena menderita kanker. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan diterima di sisi Allah SWT," ungkap Dedi Mulyadi.

"Mohon dimaafkan segala dosanya, segala kesalahannya. Semoga keluarganya ditabahkan dalam menghadapi cobaan yang berat ini," lanjutnya.

Pria yang karib disapa KDM itu mengungkapkan bahwa almarhumah Kanaya akan dimakamkan di Tasikmalaya.