Penyataan 2 Bintang Persija, Semua Jakmania Harus Tahu

jpnn.com - JAKARTA - Dua bintang Persija Emaxwell Souza dan Jordi Amat menyatakan timnya adalah pasukan yang kuat, bukan kumpulan pemain yang patah semangat setelah menderita kekalahan.

Jord Amat menuturkan, Persija menatap ujian selanjutnya dengan kepala tegap dan semangat membara untuk kembali ke jalur kemenangan.

Bek Timnas Indonesia itu pun menegaskan bahwa perjuangan timnya di laga kontra Persib (11/1) patut diapresiasi meski hasil tidak berpihak.

Menurutnya, seluruh pemain menjawab tantangan pertandingan besar tersebut dengan totalitas.

“Hasilnya memang menyakitkan, tetapi saya bangga dengan penampilan kami. Kami memberikan segalanya di laga itu, bertanding dengan sepenuh hati, dan pantas mendapatkan lebih,” ujar Jordi.

Dia menilai permainan Persija menunjukkan perkembangan yang nyata sejak awal musim, baik dari sisi mental maupun aspek teknis.

Meski harus bermain di bawah tekanan tinggi, Persija tetap berani tampil progresif dan menyerang. Sekalipun kalah jumlah pemain sejak menit ke-54, Macan Kemayoran tetap mendominasi permainan.

“Tim ini terus berkembang dan kami akan kembali lebih kuat. Terima kasih atas dukungan kalian, Jakmania,” tuturnya.