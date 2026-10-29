Penyebab Kematian Atlet Silat Semarang di RS Diselidiki Polisi

jpnn.com, SEMARANG - Ayudiah Rivana Tridiandinata (19), atlet pencak silat kontingen Kota Semarang yang bertanding di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026 meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit.

Polrestabes Semarang menyelidiki penyebab kematian almarhumah. Tindak lanjut yang dilakukan oleh kepolisian antara lain melakukan klarifikasi kepada pihak rumah sakit serta tenaga medis yang bertugas.

Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Jumani mengatakan keterangan tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan informasi untuk menyusun kronologi secara utuh dan menelusuri kemungkinan penyebab kematian.

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"Karena peristiwa ini menyangkut nyawa seseorang, kami tetap melakukan penyelidikan, terlepas dari ada atau tidaknya permintaan keluarga," katanya, Kamis.

Kepolisian, lanjut dia, ingin memastikan apakah terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian, sehingga penanganannya dilakukan berdasarkan fakta, secara objektif, dan berkeadilan.

Ia menuturkan kepolisian juga telah memberi saran kepada keluarga almarhumah untuk melakukan autopsi, namun ditolak.

"Prinsip kami mengedepankan kehati-hatian, mengumpulkan keterangan dari semua pihak yang berkaitan, dan tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kematian sebelum proses penyelidikan selesai," katanya.

Ayudiah Rivana Tridiandinata (19), atlet pencak silat kontingen Kota Semarang yang bertanding di Porprov Jawa Tengah 2026 dilaporkan meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit.