Penyebab Kematian Brigadir EWS di Indekos Masih Misteri
jpnn.com - Penyebab kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, Jambi masih misteri.
Polda Jambi pun mengambil alih pengusutan kasus kematian anggota Polri tersebut.
Brigadir EWS ditemukan meninggal dunia di kamar indekos,, wilayah Kabupaten Tanjab Timur pada Sabtu (18/7/2026) lalu.
Kepala Bidang Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyebut kasus kematian Brigadir EWS menjadi atensi Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar.
"Maka penyelidikan ditangani langsung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bersama Polres setempat," kata Kombes Erlan Munaji, di Jambi, Selasa (21/7/2026).
Menurut Erlan, Kapolda Jambi telah memerintahkan agar penyelidikan terkait kematian Brigadir EWS segera dilakukan.
Sejauh ini sebanyak lima orang saksi telah diperiksa dari anggota kepolisian untuk mendalami peristiwa tersebut.
"Tim gabungan Ditreskrimum Polda Jambi dan Polres Tanjab Timur masih melakukan penyelidikan guna mengungkap fakta serta kronologi kejadian yang sebenarnya," ujarnya.
Penyebab kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, Jambi di sebuah indekos masih misteri. Kapolda memberi atensi.
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