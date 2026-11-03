Penyebab Kematian Wanita Terbakar di Lombok Tengah Belum Terungkap
jpnn.com - Penyidik Polresta Lombok Tengah masih mendalami hasil autopsi jasad perempuan berinisial M (57) yang ditemukan tewas terbakar di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut Kepala Seksi Humas Polresta Lombok Tengah Iptu Lalu Brata Kusnadi, ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban.
"Hasil autopsi memang ada temuan tanda-tanda kekerasan pada jenazah korban," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (3/11/2026).
Namun, pihaknya belum memperoleh informasi lengkap dari penyidik mengenai bentuk luka yang ditemukan pada tubuh korban, termasuk apakah disebabkan benda tumpul atau benda tajam.
"Apakah bekas hantaman benda tumpul atau benda tajam, kami harus pastikan dulu dari penyidik," kata Lalu Brata.
Hasil autopsi tersebut menjadi salah satu petunjuk penting bagi penyidik untuk mengungkap penyebab kematian korban. Hingga kini, penanganan kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan penemuan jenazah M.
Petugas juga mengamankan dua barang bukti dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), yakni sebilah golok dan satu kemasan minuman berenergi.
Polisi masih mendalami hasil autopsi jasad wanita yang ditemukan tewas terbakar di Lombok Tengah untuk mengungkap penyebab kematian koban. Ada tanda kekerasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Detik-Detik Kecelakaan Maut Truk Molen Tabrak Halte di Bekasi, 6 Orang Tewas
- IPW Soroti Kasus Polisi Tembak Polisi, 4 Anggota Polri Tewas Sepanjang 2026
- Pria Ditemukan Tewas di Rumah Pekanbaru, Anaknya Diamankan Polisi
- Pelajar Tewas Diduga terkait Tawuran, Polisi Cek CCTV
- Eks Pimpinan Ponpes Tersangka Kekerasan Seksual terhadap Santriwati Terancam 15 Tahun Penjara
- Suami di Pati Tusuk Pria yang Berduaan dengan Istrinya di Indekos, Korban Tewas