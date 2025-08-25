Penyebab Uilliam Barros dan Marc Klok Gagal Penalti, Pelatih Persib Bandung Buka Suara

jpnn.com - Persib Bandung gagal meraih kemenangan setelah dua penalti gagal dikonversi menjadi gol saat melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26.”

Pertandingan di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu (24/8/2025), itu pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Tuan rumah PSIM berhasil mencuri gol lebih dahulu lewat tendangan penalti Ze Valente.

Persib Buang Peluang Menang

Maung Bandung seharusnya bisa meraih kemenangan jika dua kesempatan penalti berhasil dieksekusi dengan baik.

Kesempatan pertama datang setelah bek PSIM Reva Adi Utama dianggap melakukan handsball di kotak penalti pada menit ke-70. Wasit menunjuk titik putih seusai memeriksa VAR (Video Assistant Referee) di menit 70.

Namun, eksekusi Uilliam Barros yang ditunjuk sebagai algoji melambung di atas mistar. Kesempatan menyamakan kedudukan pun hilang.

Di masa injury time, tepatnya menit 90+10', Maung Bandung kembali mendapat penalti setelah Frans Putros dijatuhkan Reva di kotak terlarang. Lagi-lagi gagal, kali ini sepakan Marc Klok dihalau kiper PSIM Cahya Supriadi.

Penyebab Kegagalan Penalti

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai kegagalan tersebut dipengaruhi faktor mental dan tekanan pertandingan.

Hodak mengakui timnya sudah berlatih eksekusi penalti, tetapi situasi di pertandingan tentu berbeda.