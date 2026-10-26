Penyekapan 10 Calon ART di Surabaya Terungkap Setelah 2 Wanita Minta Tolong

jpnn.com - Kasus dugaan penyekapan calon Asisten Rumah Tangga (ART) di kawasan Jalan Kedung Anyar, Kelurahan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur terungkap berawal dari dua wanita minta pertolongan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat menindaklanjuti kasus tersebut.

Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kabid Trantibum) Satpol PP Surabaya Mudita Dhira Widaksa menyebut langkah tegas yang dilakukan mulai dari penyelamatan para korban.

Baca Juga: Penimbunan BBM Biosolar di Rejang Lebong Terbongkar

Kemudian, pihaknya pelimpahan masalah itu ke ranah pidana di kepolisian, dan melakukan penyegelan tempat usaha penampungan calon ART yang diduga tidak memiliki izin tersebut.

"Temuan ini berawal dari patroli rutin yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Surabaya pada Sabtu (24/10) di kawasan Kembang Jepun hingga Kedungsari," kata Mudita, Minggu (25/10/2026).

Dia menjelaskan saat itu petugas kepolisian sempat diberhentikan oleh dua orang warga luar kota yang meminta pertolongan.

Baca Juga: Pengemudi Mobil Listrik Tabrak Ojol di Jaksel Jadi Tersangka

"Awalnya anggota mengira dua warga luar kota ini hanya kehabisan bekal," ucapnya.

Namun, setelah dilakukan pendalaman, dua wanita itu mengaku sebagai calon ART dari luar Kota Surabaya dan menginformasikan bahwa mereka disekap di lokasi penyalur di Jalan Kedung Anyar.