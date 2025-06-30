Penyekapan Wanita asal Nunukan di Makassar Bikin Gempar, Gubernur Sampai Turun Tangan

jpnn.com - Tim Satuan Reskrim Polsek Tamalate memburu terduga pelaku penyekapan terhadap wanita inisial MA (21) asal Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Makassar.

Mbak MA kabarnya disekap selama tiga hari di rumah kontrakan, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Terduga pelaku adalah pria inisial FR (30) dan selama disekap, MA diduga jadi korban kekerasan seksual," kata Kepala Unit Satuan Reskrim Polsek Tamalate Iptu Abdul Latief di Makassar, Jumat (15/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan FR.

Kejadian itu bermula saat korban mendapatkan panggilan kerja sebagai perawat bayi melalui media sosial Facebook.

Setelah lamarannya diterima, dia diminta datang ke Kota Makassar untuk proses wawancara di rumah kontrakan pelaku, kawasan perumahan mewah Jalan Metro Tanjung Bunga.

Baca Juga: Pelaku Curanmor Tembak Polisi di Lampung Masih Diburu

Setelah korban tiba di Makassar langsung menuju alamat yang diberikan pelaku pada Jumat (8/5).

Korban lalu masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan sedikit curiga karena tidak ada orang, tetapi tetap dibujuk dengan alasan akan ikut wawancara.