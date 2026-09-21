Penyelam Basarnas Temukan 2 Korban Meninggal di Dalam KMP Virgo Transport 8

jpnn.com - JAKARTA - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) pada Senin (21/9) pagi kembali menemukan dua korban meninggal dunia di dalam KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan.

Kedua korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan pada pukul 09.04 WITA dan 09.13 WITA saat tim penyelam BSG menyisir bagian dalam bangkai kapal.

"Penemuan dua korban hari ini menjadi bagian dari kerja keras seluruh unsur SAR gabungan. Kami memastikan setiap korban yang ditemukan segera dievakuasi dan ditangani sesuai prosedur," kata Kepala Basarnas Mohammad Syafii di Jakarta, Senin (21/9).

Setelah diangkat dari dasar laut, kedua jenazah korban dievakuasi dari lokasi perairan menggunakan Helikopter HR-3601 udara Basarnas dan mendarat di Bandara Banjarmasin pada pukul 11.20 WITA.

Setibanya di Bandara Banjarmasin, kedua jenazah langsung diserahterimakan kepada tim medis dan DVI guna menjalani proses identifikasi resmi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Syafii memastikan operasi penyelaman oleh tim SAR gabungan akan terus dilanjutkan guna memastikan keberadaan seluruh korban kapal KM Virgo Transport 8.

Menurut dia, proses pencarian masih tetap berjalan dioptimalkan dengan mengerahkan seluruh armada utama SAR pada hari ketujuh atau H+1 perpanjangan ini.

Basarnas sebelumnya resmi memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan (SAR) 126 korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 selama tujuh hari ke depan sejak kapal itu mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa, Minggu (13/9). (antara/jpnn)



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