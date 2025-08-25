Penyelam Ditemukan Meninggal Dunia di Perairan Sembalun Lombok

jpnn.com - MATARAM - Seorang penyelam ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang di perairan Pantai Elong-Elong, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penyelam bernama Indra Nurhidayat (30), warga Jawa Timur, itu sudah dievakuasi Tim SAR Gabungan.

"Warga Banyuwangi, Jawa Timur, itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Koordinator Pos SAR Kayangan Lalu Muh Hilmi di Mataram, Senin (25/8).

Dia menjelaskan bahwa korban kali pertama terlihat mengambang di sekitar lokasi kejadian oleh seorang pekerja tambak yang kebetulan berada di wilayah tersebut.

"Tim SAR Gabungan yang berada di lokasi segera mengevakuasi jasad korban ke pantai," ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia, korban dibawa ke Puskesmas terdekat untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun Indra dilaporkan hilang saat sedang melakukan perbaikan pipa HDPE milik sebuah perusahaan.

Menurut kronologi, pada Jumat (22/8) sekitar pukul 14.20 WITA, korban bersama tiga rekannya menuju lokasi dengan perahu fiber.