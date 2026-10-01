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Penyelam Hilang Saat Cek Bangkai Kapal Karam di Probolinggo

Penyelam Hilang Saat Cek Bangkai Kapal Karam di Probolinggo
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Personel Basarnas Banyuwangi bersiap melakukan pencarian penyelam hilang di perairan Kalibuntu, Kabupaten Probolingo, Kamis (1/10/2026) sore. ANTARA/HO-Humas Basarnas Banyuwangi

jpnn.com - PROBOLINGGO - Penyelam bernama Ismail (58) dikabarkan hilang saat mengecek bangkai kapal karam di perairan Kalibuntu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (1/10).

Kejadian bermula sekitar pukul 10.03 WIB ketika korban yang merupakan warga Kecamatan Mayangan, itu melakukan penyelaman di bangkai KM Bahagia milik Muhammad Zaeni, pada kedalaman sekitar 40 meter dalam rangka pekerjaan pengangkatan kapal.

"Saat penyelaman berlangsung, korban dan saksi atas nama Muhari telah menyepakati kode komunikasi melalui selang penyelaman. Namun, setelah hampir 30 menit tidak terlihat adanya pergerakan pada selang tersebut, saksi berinisiatif menarik selang secara perlahan, tetapi korban tidak muncul ke permukaan," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi I Made Oka Astawa dalam keterangan tertulis diterima di Probolinggo.

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Upaya pencarian awal dilakukan oleh pihak keluarga dan nelayan sekitar hingga pukul 13.00 WIB di sekitar lokasi kejadian, namun korban belum ditemukan.

Selanjutnya, kejadian dilaporkan melalui Pos TNI AL Paiton yang diteruskan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi yang membawahi wilayah tujuh kabupaten/kota di kawasan Tapal Kuda, yakni Kabupaten Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo, untuk mendapatkan bantuan operasi SAR. "Kami menerima laporan hilangnya penyelam tersebut dari petugas di Pos TNI Angkatan Laut Paiton," tuturnya

Dia menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan tujuh personel Tim Rescue menuju lokasi kejadian pada pukul 16.05 WIB dengan membawa Rescue Car Type II, rubber boat dan motor tempel, peralatan water rescue, peralatan selam, medis, serta komunikasi.

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Menurut dia, tim diperkirakan tiba di lokasi pada pukul 20.10 WIB untuk berkoordinasi dengan unsur SAR setempat dan melaksanakan pencarian sesuai kondisi serta situasi di lapangan.

Unsur yang terlibat dalam operasi SAR itu, antara lain, Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Pos TNI AL Paiton, Pos TNI AL Mayangan, Satpol Air Probolinggo, BPBD Kabupaten Probolinggo, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Panjarakan, keluarga korban, serta nelayan sekitar. (antara/jpnn)

Seorang penyelam hilang saat mengecek kapal karam di perairan Probolinggo, Jawa Timur.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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