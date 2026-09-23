Penyelam Tembus Kamar KM Virgo, Temukan Banyak Jasad

jpnn.com, BANJARMASIN - Tim penyelam gabungan berhasil menembus akses ke sejumlah kamar korban kecelakaan Kapal Motor atau KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa dengan memecahkan kaca jendela kamar-kamar.

Tim penyelam menemukan banyak jasad korban kecelakaan yang terjebak di dalam.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan pencarian saat ini difokuskan pada bagian badan kapal terutama kamar-kamar penumpang karena tim telah menemukan banyak penumpang yang terjebak di dalam bangkai kapal.

“Fokus di sana, memang sudah banyak terlihat penumpang-penumpang yang terjebak di dalam kamar kapal. Tadi beberapa korban sudah dicoba ditarik pakai tali, tetapi enggak bisa, ya. Sepertinya ada korban kejepit di dalam kapal atau apa yang menyebabkan seperti itu. Nah, besok dilanjutkan. Semoga evakuasi besok lancar,” kata Putu dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari ke-10 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa malam.

Dia menjelaskan tim penyelam gabungan yang terdiri atas Basarnas Special Group (BSG), Kopaska dan Pangkoarmada II TNI AL, PT Jasalindo, dan unsur lain telah memecahkan kaca-kaca jendela di beberapa kamar untuk membuka akses menuju ruang yang menjadi lokasi korban terjebak di dalam kapal.

Pada Selasa pagi tim penyelam gabungan sebelumnya berhasil menemukan dan mengevakuasi tiga korban meninggal dari dalam bangkai kapal.

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Sedangkan sejumlah korban lain yang telah terlihat penyelam belum dapat dievakuasi karena memasuki sore hari kondisi air mulai keruh dan arus laut yang makin kencang.

“Untuk melanjutkan evakuasi, airnya keruh karena faktor arus yang sudah cukup kencang. Akhirnya tim penyelam tidak bisa mengevakuasi korban-korban yang sudah terlihat” katanya.