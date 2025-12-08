Penyelesaian Akhir Tumpul, Timnas Indonesia Tumbang di Laga Perdana SEA Games 2025

jpnn.com - Timnas Indonesia mengawali perjuangan di SEA Games 2025 dengan kekalahan dari Filipina.

Berlaga di Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025), skuad asuhan Indra Sjafri takluk dengan skor tipis 0-1.

Jala gawang Timnas Indonesia yang dikawal Cahya Supriadi bobol lewat gol Banatao Otu Abang pada menit 45+2 seusai memanfaatkan umpan dari Gavin Muens.

Sepanjang laga, skuad Garuda Muda sejatinya mendominasi permainan dengan persentase penguasaan bola mencapai 70 persen berbanding 30 persen.

Lini serang Timnas Indonesia yang dihuni Rafael Struick dan Mauro Zijlstra juga kerap mengancam pertahanan Filipina.

Penyelesaian akhir menjadi sorotan setelah Timnas Indonesia mencatatkan 14 kali tembakan, tetapi hanya tiga yang mengarah ke gawang.

Hasil tersebut berbanding terbalik dengan Filipina asuhan McPherson Garrath yang mampu memaksimalkan peluang dengan baik melalui satu tembakan tepat sasaran.

Filipina tampil efektif meski hanya mencatatkan satu tembakan ke gawang dari empat kesempatan.