Penyelidikan Dugaan Korupsi Whoosh, Ini Update dari KPK
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons peluang pemanggilan pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
"Terkait dengan pihak-pihak yang nanti akan diminta keterangan, tentu karena ini masih di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail pihak-pihak tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Walakin, Budi mengatakan KPK memastikan dalam penyelidikan kasus Whoosh akan memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara.
"Karena setiap informasi, data, dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan perkara ini,” katanya.
Dia meyakini masyarakat mendukung progres penanganan penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan KPK.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.
Begini update dari KPK soal penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat Whoosh era pemerintahan Presiden Jokowi. Pihak KCIC siap-siap saja.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bupati OKU Teddy Meilwansyah Terseret Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR
- Sstt, Ini yang Dicari KPK dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi Proyek Whoosh
- Eks Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto Tersangka Pemerasan TKA
- Kasus Pengadaan Digital SPBU, KPK Panggil Komut PT Phase Delta Control
- Oknum Advokat Ini Terjerat Korupsi Pembebasan Lahan Tol Bengkulu-Taba Penanjung
- Prabowo Pulang Lebih Cepat, Bukan Gegara Insiden Nama Jokowi