menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Penyelundupan 14 Ton Pupuk Subsidi ke Jambi, 8 Tersangka Ditangkap

Penyelundupan 14 Ton Pupuk Subsidi ke Jambi, 8 Tersangka Ditangkap

Penyelundupan 14 Ton Pupuk Subsidi ke Jambi, 8 Tersangka Ditangkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers di Polda Sumsel terkait kasus penyelundupan pupuk subsidi di kawasan Sumatera Selatan pada Kamis (29/1/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan menggagalkan punyelundupan 14 ton pupuk subsidi jenis urea dan phonska.

Rencananya, pupuk tersebut akan dikirim ke Provinsi Jambi. Dalam operasi tersebut, polisi menetapkan 8 orang tersangka.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Doni Satrya Sembiring menerangkan bahwa pengungkapan berasal dari dua laporan polisi di lokasi yang berbeda.

Baca Juga:

Yakni di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

"Dari lokasi pertama kami menyita 9 ton pupuk dan lokasi kedua menyita 5 ton pupuk. Total ada delapan tersangka dalam pengungkapan ini," terang Doni, Kamis (29/1/2026).

Adapun modus yang dilakukan para tersangka, yakni memanipulasi kuota pupuk subsidi milik kelompok tani.

Baca Juga:

"Salah satu tersangka utama berinisial T ini bekerja sama dengan oknum kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD)," jelasnya.

Doni menjelaskan kronologi praktik ilegal tersebut, tersangka membeli pupuk dari kelompok tani yang kekurangan modal seharga Rp 90.000 per karung.

Pengiriman 14 ton pupuk subsidi tujuan Jambi digagalkan Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI