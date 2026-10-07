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Penyelundupan 2.015 Ekor Belangkas ke Malaysia Digagalkan, Bravo, Bea Cukai & Karantina!

Penyelundupan 2.015 Ekor Belangkas ke Malaysia Digagalkan, Bravo, Bea Cukai & Karantina!
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Bea Cukai Teluk Nibung dan Balai Besar Karantina Satuan Pelayanan Tanjungbalai Asahan menggagalkan upaya penyelundupan 2.015 ekor belangkas beserta telurnya ke Malaysia melalui Pelabuhan Teluk Nibung, Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (5/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TANJUNGBALAI - Bea Cukai Teluk Nibung dan Balai Besar Karantina Satuan Pelayanan Tanjungbalai Asahan menggagalkan upaya penyelundupan 15 fiber boxes, berisi 2.015 ekor belangkas beserta telurnya ke Malaysia.

Penindakan yang dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Nibung, Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (5/10).

Penyelundupan 2.015 Ekor Belangkas ke Malaysia Digagalkan, Bravo, Bea Cukai &amp; Karantina!

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Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Nutriwan Cahyono Putro mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima, pihaknya dan Balai Karantina Satuan Pelayanan Tanjung Balai Asahan melakukan pemeriksaan di Gudang Tempat Penimbunan Sementara.

“Kami menemukan 15 fiber boxes berisi 2.015 ekor belangkas, dan 35 kilogram telur belangkas,” bebernya.

Modus pelanggaran yang dilakukan dengan menyamarkan belangkas dengan komoditas ekspor lain berupa ikan nila, ikan baung, dan kerang kepah yang merupakan komoditi yang tidak diatur tata niaga ekspornya.

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Penyelundupan 2.015 Ekor Belangkas ke Malaysia Digagalkan, Bravo, Bea Cukai &amp; Karantina!

Belangkas sendiri merupakan jenis satwa liar dilindungi di Indonesia bedasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Bea Cukai Teluk Nibung dan Balai Besar Karantina Satuan Pelayanan Tanjungbalai Asahan menggagalkan upaya penyelundupan 2.015 ekor belangkas ke Malaysia

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