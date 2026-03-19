menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Humaniora » Penyelundupan Beo Nias di Perbatasan RI-Malaysia Digagalkan, Bravo, Bea Cukai Entikong

Penyelundupan Beo Nias di Perbatasan RI-Malaysia Digagalkan, Bravo, Bea Cukai Entikong

Penyelundupan Beo Nias di Perbatasan RI-Malaysia Digagalkan, Bravo, Bea Cukai Entikong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Entikong bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat menggagalkan dugaan penyelundupan burung Beo Nias di area keberangkatan Pos Lintas Batas Negara Entikong pada Minggu (08/03) sekitar pukul 13.30 WIB. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, ENTIKONG - Bea Cukai Entikong bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat menggagalkan dugaan penyelundupan satwa dilindungi, berupa satu ekor burung Beo Nias.

Penindakan tersebut berlangsung di area keberangkatan Pos Lintas Batas Negara Entikong pada Minggu (08/03) sekitar pukul 13.30 WIB.

Burung tersebut ditemukan dalam kondisi hidup saat pemeriksaan terhadap seorang pelintas batas berinisial F.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Entikong Rudi Endro Pratikto mengungkapkan kecurigaan petugas bermula ketika pelintas berinisial F terlihat melawan arus jalur pergerakan penumpang dengan memasuki wilayah kedatangan Indonesia melalui jalur keberangkatan di PLBN Entikong.

Perilaku tersebut dinilai tidak lazim sehingga petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bawaan yang bersangkutan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu ekor burung Beo Nias dalam kondisi hidup yang tidak dilengkapi dokumen resmi,” ungkap Rudi.

Baca Juga:

Atas temuan tersebut, pelintas tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke ruang pemeriksaan Bea Cukai di PLBN Entikong untuk dilakukan proses pemeriksaan serta pemberkasan lebih lanjut.

Beo Nias merupakan salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia dan peredarannya diatur secara ketat.

Bea Cukai Entikong menggagalkan dugaan penyelundupan burung beo nias di area keberangkatan PLBN Entikong

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI