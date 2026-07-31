Penyelundupan Narkotika Jaringan Internasional Digagalkan, Bravo, Bea Cukai Kepri & BNN!

jpnn.com, KARIMUN - Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan internasional melalui jalur laut.

Dalam patroli yang dilaksanakan di Perairan Pulau Seleman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Senin (15/6), petugas berhasil mengamankan sebuah speedboat tanpa nama yang membawa narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) seberat bruto 3.095,3 gram serta tiga cartridge liquid etomidate yang diduga diselundupkan dari Malaysia menuju Tembilahan.

Penindakan tersebut berawal dari informasi yang diterima Bea Cukai dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau mengenai adanya pergerakan sebuah speedboat yang diduga membawa narkotika dari Malaysia menuju wilayah Indonesia.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Bea Cukai segera mengerahkan Kapal Patroli BC 15050, BC 15020, BC 1305, dan BC 1288 untuk melakukan patroli di lokasi yang telah dipetakan berdasarkan hasil analisis intelijen.

Sekitar pukul 12.30 WIB, Tim Patroli BC 15050 mendeteksi sebuah speedboat yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diterima.

Tim kemudian melakukan pengejaran bersama unsur patroli lainnya hingga akhirnya pada pukul 12.42 WIB speedboat tersebut berhasil dihentikan dan diamankan di Perairan Pulau Seleman.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu tas ransel berwarna hitam yang berisi 3 bungkus kemasan hitam dan 1 bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga merupakan narkotika jenis methamphetamine.

Petugas juga menemukan satu kotak plastik yang berisi tiga cartridge liquid etomidate.