Penyesalan Ammar Zoni, Akui Kehilangan Waktu Bersama Anak

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni merasa menyesal terjerat kasus narkoba. Sebab gegara terjerat kasus tersebut, dia harus terpisah dengan kedua buah hatinya.

Ammar Zoni mengatakan, waktunya terbuang begitu saja akibat kasus yang menyandungnya kini.

"Membuang waktu saya kebersamaan dengan anak saya yang enggak akan balik lagi begitu kan," ujar Ammar Zoni seusai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Lama mendekam di jeruji besi, dia mengakui dirinya kini tak tahu kondisi anak-anaknya.

Walau demikian, Ammar Zoni meyakin kondisi kedua anaknya dalam keadaan baik bersama Irish Bella, mantan istrinya.

"Saya enggak tahu bagaimana keadaan anak-anak saya sekarang. Bagaimana mereka tumbuh besar, karena saya enggak bisa megang handphone dan saya enggak bisa melihat. Tetapi saya yakin pasti anak-anak saya sangat sehat di luar sana bersama mamanya," tuturnya.

Pria 32 tahun itu juga berharap anak-anaknya bisa tetap bahagia, meski tanpa hadirnya sebagai sosok ayah.

Dia, bahkan berharap sang buah hati bisa mendapatkan sosok figur ayah yang baik dari suami baru Irish Bella.