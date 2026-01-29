Penyesalan Didi Riyadi Tidak Bisa Hadiri Pemakaman Lucky Element

jpnn.com, JAKARTA - Personel Element, Didi Riyadi, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya sahabat sekaligus rekan satu band, Lucky Widja pada 25 Januari 2026 malam.

Dia juga mengungkapkan penyesalan karena tidak dapat hadir mengantarkan Lucky Element ke peristirahatan terakhir karena pada waktu tersebut sedang menjalani ibadah umrah.

Adapun Didi Riyadi dijadwalkan tiba di Jakarta pada Kamis, 29 Januari 2026 siang.

Pada sore harinya, dia akan didampingi Arya Dei, basis Element, menuju TPU Jeruk Purut untuk berziarah pada pukul 16.00 WIB dan memanjatkan doa bersama di makam almarhum.

Didi Riyadi dan Lucky Widja merupakan pendiri band Element, bersama Johandi Yahya serta almarhum Ronny Setiawan yang telah lebih dahulu berpulang.

Kepergian Lucky Widja menjadi kehilangan besar bagi perjalanan panjang band yang telah dibangun bersama sejak awal.

Pada Rabu (28/1) malam, keluarga menggelar tahlilan dan doa bersama untuk almarhum yang merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.

Acara yang digelar di kediaman Lucky Widja di bilangan Cipete, Jakarta Selatan tersebut dihadiri oleh personel Element yaitu Irwan Aditya Pratama (basis) Arya Adhi Prasetyo (gitaris), dan Fajar Putra Jaya Maringka (kibordis), serta keluarga dan kerabat terdekat.