Penyesuaian Line-up Hammersonic 2026, Dashboard Confessional dan Ellegarden Turut Tampil

jpnn.com, JAKARTA - Hammersonic Festival 2026 mengumumkan penyesuaian line-up yang akan tampil di NICE, Jakarta pada 2-3 Mei 2026 mendatang.

New Found Glory dan The Story So Far yang sebelumnya dijadwalkan tampil harus membatalkan kehadiran di Hammersonic 2026.

Hal tersebut dikarenakan situasi geopolitik dunia yang menyebabkan adanya cancellation flight secara sepihak.

"Ravel Entertainment selaku promotor telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik atas kendala tersebut, namun kondisi ini memang murni berada di luar kendali. Kami memahami bahwa kabar ini mungkin mengecewakan bagi para penggemar," ungkap Ravel Entertainment melalui keterangan resmi, Minggu (12/4) malam.

Sebagai bentuk komitmen, Ravel Entertainment memastikan tetap menyuguhkan pengalaman terbaik untuk Hammersonic 2026.

Promotor mengumumkan bahwa Dashboard Confessional dan Ellegarden telah resmi bergabung dalam jajaran line up Hammersonic Festival 2026.

Tidak hanya itu, penambahan line-up Hammersonic 2026 akan disusul dengan beberapa nama lainnya.

"Terima kasih atas pengertian, kerja sama, dan dukungan yang terus diberikan kepada kami. Sampai jumpa di Hammersonic Festival 2026," tutup Ravel Entertainment.