Penyidik Jampidsus Limpahkan Barang Bukti dan 6 Tersangka Korupsi MBG ke Kejari Jakpus
jpnn.com, JAKARTA - Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyerahkan barang bukti dan enam tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional periode 2025-2026 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), Selasa (29/9).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyampaikan penyerahan enam berkas perkara tersangka tersebut terdiri atas eks pejabat BGN dan pihak swasta.
Keenam tersangka tersebut, yaitu Dadan Hindayana (DH) yang menjabat Kepala BGN periode Agustus 2024-2 Juni 2026.
Kemudian Sony Sonjaya (SS), Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025-Juni 2026.
Berikutnya tersangka Lodewyk Pusung (LP) selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024-2 Juni 2026.
Selanjutnya Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI) selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama pada BGN.
Dua tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yaitu Glory Harimas Sihombing (GHS), dan Asep Yusuf Somantri (AYS).
"Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dengan alat bukti, berupa keterangan 233 orang saksi, dua orang ahli, dan alat bukti surat/dokumen serta barang bukti elektronik," kata Anang Supriatna dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com, Rabu (30/9).
Tim Penyidik Jampidsus menyerahkan barang bukti dan enam tersangka korupsi MBG ke Kejari Jakpus
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