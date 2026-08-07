Penyidik KPK Geledah Rumah Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, 3 Koper Dokumen Disita

jpnn.com, KOTA BENGKULU - Penyidik KPK menggeledah rumah Sekretaris DPRD Kota Bengkulu Syofyan Tosoni di Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Jumat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik diduga menyita sejumlah dokumen yang dimasukkan ke dalam tiga koper dan dibawa menggunakan kendaraan operasional KPK.

"Itu rumah mertuanya, tetapi sudah lama tinggal di sana bersama (Sekretaris DPRD Kota Bengkulu) bersama istrinya. Dari jam lima tadi rumahnya sudah ada pihak polisi," kata seorang warga sekitar, Ida.

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Penggeledahan berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB. Selama proses tersebut, personel Polresta Bengkulu melakukan pengamanan di sekitar lokasi.

Seusai penggeledahan, penyidik KPK membawa tiga koper dan sejumlah barang lainnya yang dimasukkan ke dalam dua kendaraan roda empat. Penyidik kemudian meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya menyeret Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari.

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Sebelumnya, pada Kamis (6/8), KPK menggeledah rumah B Daditama (BDT) yang disebut sebagai orang kepercayaan Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari di Jalan Batu Galing, Kelurahan Batu Galing, Kabupaten Rejang Lebong.

Penggeledahan di rumah tersebut berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 14.00 WIB hingga 15.10 WIB, dengan melibatkan enam penyidik KPK sebagai bagian dari pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Maret 2026.