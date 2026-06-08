Penyidikan KPK di Kasus Suap Temukan Nama Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad (RA) muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan bahwa nama Raffi Ahmad muncul terkait kegiatannya berkunjung ke Kantor Blueray Cargo di Amerika Serikat untuk menitip atau mengirimkan sejumlah barang elektronik ke Indonesia.

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“Betul, ada fakta saudara RA itu menitip,” ungkap Achmad Taufik Husein dilansir Antara, Senin (8/6).

Meski begitu, KPK belum mengembangkan lebih lanjut dalam penyidikan kasus Bea Cukai.

“Kemarin kami tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blueray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai sehingga kemudian itu tidak kami lakukan pemanggilan,” jelasnya.

Achmad Taufik Husein memastikan KPK akan mendalaminya setelah hal tersebut terungkap lebih lanjut di persidangan.

“Apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami? Ya, kami akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya,” ujarnya.