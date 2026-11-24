jpnn.com, JAKARTA - Temuan bakteri Bacillus cereus dalam sejumlah sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cirebon, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian terhadap pentingnya pengendalian keamanan pangan.

Bakteri tersebut dapat menghasilkan racun atau toksin yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan apabila makanan disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus keracunan yang dialami 426 orang, sebagian besar pelajar, di Kota Cirebon menemukan dua jenis bakteri.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Siti Maria menyebut Staphylococcus aureus ditemukan pada sup telur puyuh, sedangkan Bacillus cereus terdeteksi pada nasi, sayur wortel, dan orek tempe.

Salah satu dugaan penyebabnya adalah penyimpanan makanan terlalu lama tanpa pendingin, yakni lebih dari empat jam, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 5 November 2026.

Dokter sekaligus pendidik gizi Tan Shot Yen, menjelaskan bahwa Bacillus cereus merupakan bakteri pembentuk spora yang kerap ditemukan pada beras dan nasi.

Spora tersebut memiliki ketahanan terhadap panas sehingga berpotensi tetap bertahan setelah proses memasak, terutama apabila nasi kemudian disimpan pada suhu ruang.

Menurut Tan, penyimpanan makanan pada rentang suhu 5–60 derajat Celsius atau suhu kritis dapat meningkatkan risiko terbentuknya toksin.